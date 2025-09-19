لافروف سيلتقي روبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية عن نيبينزيا قوله "من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف".

وأضاف: "ليس هناك جدول أعمال محدد، ولكن من المقرر عقد اجتماع".

يُعقد الاجتماع بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

استضاف ترامب بوتين قبل شهر في ولاية ألاسكا الأميركية بدون أن يُسفر الاجتماع عن وقف إطلاق النار في الأزمة.