السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لافروف سيلتقي روبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

صورة مجمعة لوزيري الخارجية الروسي لافروف والأميركي روبيو
19 سبتمبر 2025 19:35

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية عن نيبينزيا قوله "من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف".
وأضاف: "ليس هناك جدول أعمال محدد، ولكن من المقرر عقد اجتماع".
يُعقد الاجتماع بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
استضاف ترامب بوتين قبل شهر في ولاية ألاسكا الأميركية بدون أن يُسفر الاجتماع عن وقف إطلاق النار في الأزمة.

أخبار ذات صلة
واشنطن تصنّف 4 جماعات عراقية منظمات إرهابية
أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التعاون الدفاعي
المصدر: آ ف ب
سيرغي لافروف
ماركو روبيو
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©