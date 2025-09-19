بوتين يعلن عدد الجنود الروس على جبهة القتال في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في جبهات القتال في أوكرانيا.

جاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع قادة البرلمان في العاصمة موسكو، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان الاجتماع مخصصا بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد الأزمة الحالية مع أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة".

كان خبراء عسكريون قد قدروا مؤخرا إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات الموجودة خارج أوكرانيا، بنحو 1,3 مليون رجل.

أما القوات الأوكرانية فيقدر قوامها بحوالي 900 ألف جندي نشط.

وتقوم روسيا بعملية خاصة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. ولم يقدم أي من الجانبين، حتى الآن، تفاصيل دقيقة عن حجم خسائرهما.