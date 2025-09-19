الرئيس الصيني يعلّق على مباحثاته مع ترامب

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، مكالمته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بشأن التجارة والرسوم الجمركية بأنها "إيجابية وبناءة".

وطلب الرئيس الصيني من ترامب تفادي القيود التجارية "أحادية الجانب" والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة إلى الشركات الصينية، زفقا لوسائل إعلام صينية رسمية.

وأتت المكالمة في خضم مباحثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بعد توصلهما إلى هدنة تجارية حتى 10 نوفمبر المقبل لإرجاء زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة، بينما يبقى مصير تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة صينية معلقا في الولايات المتحدة.

وقال شي لترامب إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سي سي تي في" ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتين.

كذلك، دعا شي واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب المصدرين المذكورين.

ولم تعلن وسائل الإعلام الصينية عن أي اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك" واسع الانتشار.

وأكد الرئيس الصيني أن بكين ترحب بـ"المفاوضات التجارية المطابقة للأسواق"، وتأمل في التوصل إلى "حل يتفق مع القوانين والقواعد الصينية، إضافة إلى توازن في المصالح" بين الطرفين.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الصينية إلى لقاء قريب محتمل بين الرئيسين.

وخلال المحادثات الأخيرة بين ترامب وشي في يونيو الماضي، أكد الرئيس الأميركي أنه تلقى دعوة لزيارة الصين، ودعا نظيره إلى زيارة الولايات المتحدة.

من جهته، تحدث ترامب، اليوم الجمعة عقب الاتصال، عن مباحثات "مثمرة جدا"وعن تقدم بشأن "تيك توك"، لكنه لم يعلن صراحة التوصّل إلى أي اتفاق.

وجاء، في منشور لترامب على منصّة "تروث سوشال" المملوكة له "أحرزنا تقدّما في العديد من المسائل بالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

وأكد ترامب أنه انه سيلتقي نظيره الصيني بعد شهر ونيف خلال قمة أبيك (آسيا-المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل، لافتا الى أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في "الوقت المناسب".