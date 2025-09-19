السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الصيني يعلّق على مباحثاته مع ترامب

صورة مجمعة للرئيسين الأميركي والصيني
19 سبتمبر 2025 20:40

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، مكالمته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بشأن التجارة والرسوم الجمركية بأنها "إيجابية وبناءة".
وطلب الرئيس الصيني من ترامب تفادي القيود التجارية "أحادية الجانب" والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة إلى الشركات الصينية، زفقا لوسائل إعلام صينية رسمية.
وأتت المكالمة في خضم مباحثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بعد توصلهما إلى هدنة تجارية حتى 10 نوفمبر المقبل لإرجاء زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة، بينما يبقى مصير تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة صينية معلقا في الولايات المتحدة.
وقال شي لترامب إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سي سي تي في" ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتين.
كذلك، دعا شي واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب المصدرين المذكورين.
ولم تعلن وسائل الإعلام الصينية عن أي اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك" واسع الانتشار.
وأكد الرئيس الصيني أن بكين ترحب بـ"المفاوضات التجارية المطابقة للأسواق"، وتأمل في التوصل إلى "حل يتفق مع القوانين والقواعد الصينية، إضافة إلى توازن في المصالح" بين الطرفين.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الصينية إلى لقاء قريب محتمل بين الرئيسين.
وخلال المحادثات الأخيرة بين ترامب وشي في يونيو الماضي، أكد الرئيس الأميركي أنه تلقى دعوة لزيارة الصين، ودعا نظيره إلى زيارة الولايات المتحدة.
من جهته، تحدث ترامب، اليوم الجمعة عقب الاتصال، عن مباحثات "مثمرة جدا"وعن  تقدم بشأن "تيك توك"، لكنه لم يعلن صراحة التوصّل إلى أي اتفاق.
وجاء، في منشور لترامب على منصّة "تروث سوشال" المملوكة له "أحرزنا تقدّما في العديد من المسائل بالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".
 وأكد ترامب أنه انه سيلتقي نظيره الصيني بعد شهر ونيف خلال قمة أبيك (آسيا-المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل، لافتا الى أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في "الوقت المناسب".

أخبار ذات صلة
تواصل مرتقب بين ترامب وشي بشأن اتفاق "تيك توك"
ترامب: نحاول استعادة قاعدة "باجرام" في أفغانستان
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
شي جين بينغ
مكالمة هاتفية
رسوم جمركية
تيك توك
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©