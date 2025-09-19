رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025

أبيدجان (وام)



تسلم فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025، التي تُمنح سنوياً من قبل المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم، تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود البارزة في بناء السلام والحوار في القارة الأفريقية.

سلم الجائزة، الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بأبيدجان بحضور علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات في كوت ديفوار، وعدد من أعضاء الحكومة الإيفوارية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من منتدى أبوظبي للسلم، يضم خبراء وممثلين عن منظمات دولية معنية بالسلام.

ويأتي اختيار الرئيس واتارا، تقديراً لدوره الرائد في استعادة الاستقرار الوطني في كوت ديفوار بعد سنوات من النزاعات، ومساهماته في تعزيز الوحدة الإقليمية والحوار بين الأديان والثقافات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب الرئيس واتارا عن امتنانه العميق باسم الشعب الإيفواري، مشيراً إلى أن السلام يشكل الأساس للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في أفريقيا.

وأشاد بالرؤية الإماراتية الريادية في مجالات التسامح والتضامن والأخوة الإنسانية، معتبراً أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً يحتذى به للدول الأفريقية.