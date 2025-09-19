السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعلن الحزمة الـ 19من العقوبات على روسيا

انفجار طائرة مسيرة روسية يُضيئ سماء كييف (رويترز)
20 سبتمبر 2025 02:11

موسكو، كييف، بروكسل (الاتحاد، وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، الحزمة الـ 19 من العقوبات على روسيا، في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على موسكو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس في بروكسل، إن «موسكو كثفت خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا بما في ذلك استهداف مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف».
وأكدت «تصميم الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذا التصعيد عبر توسيع نطاق العقوبات».
وأوضحت أن «الحزمة الجديدة تستهدف أولاً قطاع الطاقة، إذ قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أسواقه وخفض سقف سعر النفط الخام الروسي وفرض عقوبات على 118 سفينة إضافية ضمن ما يعرف بـ (أسطول الظل) ليتجاوز مجموع السفن الخاضعة للعقوبات الأوروبية حاجز 560 سفينة».
وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تشمل كذلك منع التعامل مع كبرى شركات الطاقة الروسية، إضافة إلى استهداف شركات في دول أخرى لشرائها النفط الروسي.
وفي الجانب المالي، أعلنت فون دير لاين فرض قيود جديدة على مصارف روسية ومصارف في دول أخرى اتهمتها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات، مشيرةً إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل لأول مرة منصات العملات المشفرة مع إدراج مصارف أجنبية مرتبطة بأنظمة دفع بديلة أنشأتها روسيا.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها أمس، إن قواتها سيطرت على قرية «مورافكا» في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقرية «نوفويفانيفكا» في منطقة زابوريجيا المجاورة.

