الأخبار العالمية

غوتيريش يؤكد ضرورة إنهاء «المذبحة في غزة»

20 سبتمبر 2025 02:11

نيويورك (الاتحاد)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه لحل الدولتين، واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: «يجب أن تنتهي المذبحة الجارية في غزة، فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار».
 جاء ذلك خلال لقائه وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ، مبيناً أن «السلام والأمن سيكونان أهم محاور مناقشات اجتماعات الأمم المتحدة العالية المستوى التي ستعقد الأسبوع المقبل»، مسلطاً الضوء على الأزمات العالمية المتمثلة في الحروب وتغير المناخ وعدم المساواة والمخاطر التكنولوجية.
 ووجّه غوتيريش قبل انطلاق الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة نداءً لقادة العالم للعمل على تغيير المسار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وقال: «هناك شعور بالإفلات من العقاب، إذ يعتقد كل طرف أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تسعى عبر عدة مسارات إلى حشد التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات.

