العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا

هدى جاسم (بغداد)



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية داخل الأراضي السورية، نفذت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز في بيان أن عملية الاستهداف التي وصفها بالنوعية نفذت فجر الجمعة، وأسفرت عن قتل الإرهابي «عمر بسام المكنى» بـ«عبد الرحمن الحلبي» الذي كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم.

وأضاف البيان أن «القيادي ضالع في التخطيط والإشراف على ما يسمى (الولايات البعيدة) بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة».