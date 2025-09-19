السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا

الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
20 سبتمبر 2025 02:11

هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية داخل الأراضي السورية، نفذت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.
وذكر الجهاز في بيان أن عملية الاستهداف التي وصفها بالنوعية نفذت فجر الجمعة، وأسفرت عن قتل الإرهابي «عمر بسام المكنى» بـ«عبد الرحمن الحلبي» الذي كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم.
وأضاف البيان أن «القيادي ضالع في التخطيط والإشراف على ما يسمى (الولايات البعيدة) بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة».

