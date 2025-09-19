السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين

20 سبتمبر 2025 02:11

عدن (الاتحاد)

نفّذ مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عملية إتلاف شملت 6183 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، وذلك في منطقة «وادي دوفس» بمديرية «زنجبار» التابعة لمحافظة أبين. وشملت المواد التي تم إتلافها، 15 لغماً مضاداً للأفراد، و6 مضادة للدبابات، و233 قذيفة متنوعة، و455 فيوزاً متنوعاً، و5421 طلقة متنوعة الأحجام، و42 قنبلة يدوية، إلى صواريخ ومخلفات حرب.
وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأول منذر قاسم، في تصريح صحفي إن «العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية».
وفي السياق، أُصيب ثلاثة مدنيين، أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي أثناء حراثة أرض زراعية في منطقة «الهاملي» بمديرية «موزع»، غربي محافظة تعز.

إسرائيل تشن غارات مكثفة على جنوب لبنان
«أوتشا» يتلقى 44 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن
الألغام
اليمن
زنجبار
الحوثيين
الحوثي
أبين
