السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار

دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
20 سبتمبر 2025 02:11

بيروت (الاتحاد)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان أمس الأول، تشكل تهديداً مباشراً «للاستقرار الهش» الذي تحقق في نوفمبر الماضي.
وأضافت «اليونيفيل» في بيان، أن «هذه الغارات تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن 1701، كما أنها تقوض ثقة المدنيين بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع».
وأشارت إلى أن «وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين اضطرت إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات التي عرضت حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني.

