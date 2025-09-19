إسرائيل تحذّر من ضرب مدينة غزة بقوة "غير مسبوقة"

غزة (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنّه يستعد لضرب مدينة غزة «بقوة غير مسبوقة»، داعياً السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري عليها الثلاثاء الماضي.

وتعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظاً بالسكان لا سيما بعد أن تكدس فيها عدد كبير من النازحين بعد تدمير بلداتهم في الشمال. وكانت الأمم المتحدة قدّرت، في أغسطس الماضي، عدد سكان مدينة غزة ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن نحو 480 ألفاً نزحوا منها خلال الأيام الأخيرة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنّ «الجيش سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة»، مضيفاً «من هذه اللحظة، يتسنى الانتقال جنوباً عبر شارع الرشيد فقط».

وأنذر أولئك الذين بقوا في المدينة، الواقعة في شمال قطاع غزة، بالانضمام إلى مئات الآلاف من سكان المدينة الذين انتقلوا جنوباً.

في الأثناء، أفادت مستشفيات وطواقم الإسعاف والطوارئ بأنّ عشرات الفلسطينيين قتلوا بالغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع غزة.