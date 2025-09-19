المصادقة على تعيين مايك والتز سفيرا لأميركا لدى الأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على تعيين مايك والتز سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليملأ بذلك آخر منصب شاغر في حكومة الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التأجيل وسحب مرشح سابق.

جاء تصويت الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لصالح تعيين والتز بعد أن أعادت عقبة إجرائية مؤخرا ترشيحه إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث كان لا بد من إعادة التصويت عليه من جديد.

ومن غير الواضح ما إذا كان والتز سيشارك في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. شغل والتز منصب مستشار الأمن القومي لترامب لبضعة أسابيع فقط حتى مايو الماضي.