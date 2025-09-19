عشرات الفرنسيين من داعش سيحاكمون في العراق

تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 فرنسيا تسلّمهم العراق مؤخرا على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، على ما قال مسؤولان الجمعة.

وقال مسؤول أمني عراقي، طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسيا قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".

وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"قبل أن تعلن القوات العراقية دحره محليا في 2017.

ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط المحتجزين الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".

وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية أن هؤلاء "المُشار إليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".

وأكّد جهاز المخابرات، في بيان مساء الجمعة، أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الإرهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".

وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء".