الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تواصل هجومها المضاد شرقاً

زيلينسكي
20 سبتمبر 2025 09:04

واصلت القوات الأوكرانية هجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.
وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في شرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك.
وكتب قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي على تيليجرام أن قواته تقدمت من ثلاثة إلى سبعة كيلومترات عبر الدفاعات الروسية.
وقال زيلينسكي في خطابه المصور أيضا إن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك - وهي منطقة في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
كان زيلينسكي قد قال يوم الخميس إن القوات الأوكرانية استعادت سبع بلدات و160 كيلومترا حول بوكروفسك ودوبروبيليا منذ بدء العملية.

