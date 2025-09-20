الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل وفقدان العشرات بغرق قارب قبالة سواحل ليبيا

أرشيفية
20 سبتمبر 2025 10:01

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي كان يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

وقال متحدث باسم المنظمة إن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطنا من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في اليوم نفسه.

وأضافت المنظمة أنه تم إنقاذ إجمالي 14 شخصا بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرين في عداد المفقودين.

