الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في هونج كونج

عناصر من شرطة هونج كونج يقومون بنزع فتيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء
20 سبتمبر 2025 15:08

تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في هونج كونج، الليلة الماضية، حتى يتمكن الخبراء من نزع فتيل قنبلة كبيرة، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها في موقع بناء.
وقالت الشرطة إن طول القنبلة بلغ مترا ونصف (حوالي خمسة أقدام) ووزنها حوالي ألف رطل(450 كيلوجراما). وعثر عليها عمال البناء في منطقة كواري باي، وهي منطقة سكنية وتجارية نابضة بالحياة في الجانب الغربي من جزيرة هونج كونج. وقال مسؤول الشرطة، آندي تشان تين تشو، للصحفيين قبل العملية:"تأكدنا من أن هذا الجسم عبارة عن قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية". وأضاف أنه "نظرا للمخاطر العالية للغاية المرتبطة بالتخلص منه"، طلب من حوالي 1900 منزل، يضم 6000 شخص الإخلاء الفوري". وبدأت عملية إبطال مفعول القنبلة في وقت متأخر من أمس الجمعة واستمرت حتى حوالي الساعة 11 و30 دقيقة صباحا. ولم يصب أحد بأذى خلال العملية. ويتم العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية من وقت لآخر في هونج كونج. 

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف في برلين بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية
«الأبيض الأولمبي» ينطلق بثقة عالية إلى نهائيات «السعودية 2026»
المصدر: وكالات
قنبلة
الحرب العالمية الثانية
هونج كونج
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©