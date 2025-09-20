الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين تعلق على المفاوضات مع أميركا بشأن "تيك توك"

شعار تطبيق "تيك توك"
20 سبتمبر 2025 16:49

تمسكت الصين، اليوم السبت، بموقفها بشأن مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد يوم من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك تقدما بشأن صفقة تحويل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملكية تحت سيطرة أميركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان "موقف الصين من تيك توك واضح: الحكومة الصينية تحترم رغبات الشركة، وترحب بإجرائها مفاوضات تجارية وفقا لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازنا في المصالح"، وهو موقف أكدت عليه الأسبوع الماضي.
ولا تزال هناك تساؤلات مهمة بشأن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بعد إجراء ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية أمس الجمعة.
وتشمل هذه التساؤلات ما سيكون عليه هيكل ملكية "تيك توك"، ونطاق سيطرة الصين على الأعمال الداخلية للتطبيق، وما الذي ستجنيه من تراجعها وسماحها لواشنطن بالتدخل في واحدة من أنجح الشركات الصينية.
ويُنظر إلى إحراز تقدم بشأن مستقبل تطبيق التواصل الاجتماعي، الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي، على أنه ضروري للتمهيد لتنازلات في مجالات أخرى، فيما يرسم أكبر اقتصادين في العالم مسارا لما بعد هدنة الرسوم الجمركية الحالية.
وذكر بيان وزارة التجارة "نأمل أن يعمل الجانب الأميركي على تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه الصين، وأن يفي بشكل جدي بالتزاماته المقابلة، ويوفر بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية حتى تواصل الشركات الصينية العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تيك توك".
ووصف المسؤولون الصينيون ووسائل الإعلام الرسمية اتفاقا إطاريا بشأن "تيك توك"، أبرم في مدريد الأسبوع الماضي، بأنه "يعود بالنفع على الجانبين".

أخبار ذات صلة
ترامب: سأمنح بن كارسون وسام الحرية الرئاسي
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأميركية يسفر عن إصابة عدة أشخاص
المصدر: رويترز
تيك توك
الصين
الولايات المتحدة
