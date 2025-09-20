الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر تسلم رسالة لمنظمة "إيكاو" بشأن العدوان الإسرائيلي على أرضها

مندوب قطر يسلم الرسالة إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)
20 سبتمبر 2025 17:23

سلمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، اليوم السبت، قام بتسليم الرسالة عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة إيكاو (ICAO) في مقر المنظمة في مونتريال في كندا.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا "الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي. 

جولة ثقافية لـ «بيت الحكمة» في قطر
اليوم الدولي للسلام.. حضور إماراتي مؤثر في نزع فتيل الأزمات وترسيخ الاستقرار
المصدر: وكالات
إيكاو
منظمة الطيران المدني الدولية
العدوان الإسرائيلي
قطر
