الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

معاهدة دولية لحماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ

أسماك في أعالي البحار
20 سبتمبر 2025 19:30

من المقرر أن تدخل معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها ما لا يقل عن 60 دولة قبل الموعد النهائي اليوم السبت.
وقالت الدكتورة ساندرا آلتر من منظمة "برو وايلدلايف" في بيان نشره تحالف "هاي سيز ألاينس" (وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة على حماية الحياة البحرية) "يمثل ذلك محطة بارزة في إنهاء الصيد الجائر غير المسؤول ودفع جهود الحفاظ على المحيطات عالميا".
وقال راس فاينجولد من حملة "من أجل الطبيعة": "في هذا الوقت الصعب بالنسبة للعلاقات الدولية، يعد هذا إنجازا مهما يظهر أن التعددية ما زالت قائمة، وأن المجتمع الدولي لا يزال قادرا على الاتحاد لتحقيق إنجازات كبيرة".
ويضع الاتفاق إطارا لإنشاء مناطق بحرية محمية واسعة في أعالي البحار، وكذلك لإجراء تقييمات للأثر البيئي قبل بعض الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة البحرية.
وكان أكثر من 160 بلدا قد توصلوا إلى الاتفاق في نيويورك في مارس 2023 بعد مفاوضات مطولة.
ومع اكتمال العدد المطلوب من المصادقات، يمكن للمعاهدة أن تدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوما، أي في 17 يناير 2026، بحسب الأمم المتحدة. 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطينية
«الأونروا»: قدمنا 10 ملايين استشارة صحية
المصدر: د ب أ
معاهدة دولية
أعالي البحار
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©