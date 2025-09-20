الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق صومالي صيني على التعاون في مكافحة الإرهاب

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
21 سبتمبر 2025 01:23

مقديشو (وكالات) 

اتفق وزيرا الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، والصيني الأدميرال دونج جون على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات رئيسية، منها الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» وبناء قدرات الجيش الصومالي. وأجرى فقي، مباحثات ثنائية مع دونج جون، في بكين على هامش منتدى شيانجشان، في أول لقاء عسكري رفيع المستوى بين البلدين منذ ما يقارب أربعين عاماً. 
وقال الوزير فقي، إن الجيش الصومالي استعاد سيطرته على مناطق واسعة من الجماعات المتطرفة، وأحرز تقدماً في استقرار المناطق المحررة، وأكد أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الحكومة الصومالية في إعادة بناء مؤسساتها الدفاعية. 

