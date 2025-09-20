الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون بغرق قارب مهاجرين قبالة ليبيا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
21 سبتمبر 2025 01:23

جنيف (وام)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، انتشال جثث 19 شخصاً بعد غرق قارب مطاطي يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا. وصرح متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، بأن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطناً من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في نفس اليوم. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم إنقاذ إجمالي 14 شخصاً بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين. ولم يتضح كيف تمكن هؤلاء الناجون من البقاء على قيد الحياة في البحر طوال تلك الفترة. وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هرباً من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

