الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أسبيدس» تُؤمن مرور 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر

سفينة حربية بالبحر الأحمر (وكالات)
21 سبتمبر 2025 01:23

عدن (الاتحاد)

كشف الاتحاد الأوروبي، أن أسطوله البحري المُكلف بحماية الملاحة الدولية في المنطقة، تمكّن من تأمين مرور ما يقرب من 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ إطلاق مهمته البحرية أوائل العام 2024.
وقالت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»، أمس: «اليوم، تصل مهمتنا إلى 19 شهراً منذ إطلاقها في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، لقد مكّننا الالتزام الراسخ لجميع أفرادنا من مواجهة تحديات عديدة، وتعزيز مساهمتنا في حماية الأمن البحري والاستقرار الإقليمي».
وأضافت في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1177 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين منذ أواخر العام 2023. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق هذه المهمة في 19 فبراير 2024، في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية.

أخبار ذات صلة
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
الاتحاد الأوروبي يعلن الحزمة الـ 19من العقوبات على روسيا
أسبيدس
الاتحاد الأوروبي
البحر الأحمر
اليمن
الأمن البحري
اليونان
الحوثيين
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©