هجمات روسية مكثفة على مناطق أوكرانية

كييف (وكالات)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن روسيا شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيرة وصواريخ على بلاده خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات وتدمير بنى تحتية ومبانٍ سكنية.

وفي بيان على تطبيق «تيليجرام»، قال زيلينسكي، إن روسيا أطلقت حوالي 580 طائرة مسيرة و40 صاروخاً مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية وشركات إنتاج مدنية ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة في البلاد. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 552 طائرة مسيرة و31 صاروخاً.

وقال الرئيس الأوكراني «تعرضت أوكرانيا طوال الليل لهجوم روسي مكثف، كل ضربة من هذا القبيل ليست ضرورة عسكرية، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين وتدمير بنيتنا التحتية».

وذكر زيلينسكي أنه في مدينة دنيبرو بوسط البلاد، أصاب صاروخ محمل بذخيرة عنقودية مبنى سكنياً. وقال مسؤولون، إن شخصاً قُتل وما لا يقل عن 26 أصيبوا في دنيبرو وإن شخصين قُتلا في منطقة شمال البلاد ومنطقة غرباً.

وتواجه كييف ضغوطاً متزايدة في شرق أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها، مدمرة قرى وبلدات، وتسيطر على أراضٍ جديدة.

ويبدو أن روسيا غيرت أسلوبها في هجماتها الجوية على أوكرانيا حتى تتمكن من قصف المدن البعيدة عن خط المواجهة، وهي الآن تطلق أسراباً من مئات الطائرات المسيرة في ضربة واحدة مقارنة بالعشرات في بداية الحرب.

وعادة ما ترد أوكرانيا بهجمات طائرات مسيرة؛ بهدف الوصول إلى عمق الأراضي الروسية وضرب مصافي النفط ومستودعات الوقود ومراكز الخدمات اللوجستية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن كييف استهدفت مصفاتي نفط روسيتين في منطقتي ساراتوف وسامارا خلال الليل، مما تسبب في انفجارات وحرائق.

وقال زيلينسكي للصحفيين «فيما يتعلق بالمصافي، لدينا طائرات مسيرة ونعرف كيفية إنتاجها، كل هذا يتوقف على عدد الطائرات المسيرة التي نستخدمها يومياً»، مضيفاً، «بمجرد أن يصبح عدد الطائرات المسيرة مساوياً لعدد الطائرات الروسية، سيشعرون بذلك من حيث نقص الوقود وعدد الطوابير في محطات الوقود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت بنجاح هجمات بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية خلال الليل.

وقالت القوات المسلحة في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة جرى نشرها في وقت مبكر من صباح، أمس، لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.