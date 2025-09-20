الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأونروا»: قدمنا 10 ملايين استشارة صحية

فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أرشيفية)
21 سبتمبر 2025 01:24

غزة (وكالات)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تقديم قرابة 10 ملايين استشارة صحية منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنها تقدم خدمات الرعاية الصحية والإغاثة للنازحين وسط استمرار التشرد والحالات الإنسانية المتدهورة باستمرار في غزة. وأضافت أن فرقها قدمت منذ بدء الحرب قرابة 10 ملايين استشارة صحية في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة  إلى أن فرقها الصحية تعمل في العيادات الثابتة، وفي العيادات الصحية المتنقلة التي أنشأتها للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.

