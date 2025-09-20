الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

شح المياه يفاقم الوضع في غزة

نازح يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
21 سبتمبر 2025 01:24

غزة (وكالات)

أكدت بلدية غزة، أمس، أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه. وقالت البلدية، في بيان صحفي أمس، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة، موضحة أن الكمية المتوافرة حالياً من المياه تصل عبر خط «ميكروت» وتقدر بنحو 15 ألف كوب يومياً، وهي كمية غير مستقرة، بالإضافة إلى 10 آلاف كوب تنتج من آبار المياه المحلية الواقعة في وسط المدينة وفي المناطق التي تتمكن طواقم البلدية من الوصول إليها. 
في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة جديدتين، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: «يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 442 قتيلاً، من بينهم 147 طفلاً».

