الأخبار العالمية

زيلينسكي يتوقع فرض عقوبات أميركية على روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدلي بتصريح صحفي
20 سبتمبر 2025 23:21

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه يتوقع فرض عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة على موسكو.
وأضاف زيلينسكي "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. نتوقع الآن اتخاذ عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة أيضا.. أوروبا تقوم بدورها".
وأعلن زيلينسكي أنّه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان ترامب أصدر إنذارات، مهدّدا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، بهدف دفعها إلى إبرام تسوية.
وكشف زيلينسكي لمجموعة من الصحافيين، أنه سيعقد "اجتماعا مع رئيس الولايات المتحدة" خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنّه سيناقش العقوبات التي تطالب كييف واشنطن بفرضها على موسكو.

المصدر: رويترز
