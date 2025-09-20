وزير هندي يجري محادثات في أميركا بشأن الرسوم الجمركية

يزور وزير التجارة الهندي بيوش جويل، الولايات المتحدة، بعد غد الاثنين، لتسريع وتيرة المحادثات المتعلقة باتفاق تجاري، وذلك بعد إحراز تقدم في المفاوضات التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

وذكر بيان رسمي، اليوم السبت، أن "الوفد (الهندي) يعتزم المضي قدما في المناقشات بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق تجاري يعود بالنفع على الطرفين".

والتقى وفد أميركي برئاسة بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، يوم الثلاثاء الماضي، بمسؤولين تجاريين من الهند في نيودلهي.

وقالت نيودلهي إن المناقشات التجارية مع المسؤولين الأميركيين يوم الثلاثاء جاءت "إيجابية" و"تتطلع للأمام"، وذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نبرة أكثر تصالحا في أعقاب فرض رسوم جمركية عقابية على الهند.

لكن لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت نيودلهي ستناقش زيادة الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على تأشيرات (إتش-1بي) فضلا عن مطلب فتح قطاعي الزراعة والألبان أمام الشركات الأميركية، وهو مطلب رئيسي من واشنطن.

وأصدرت إدارة ترامب، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يلزم الشركات بدفع رسوم قدرها 100 ألف دولار أميركي سنويا للحصول على تأشيرة (إتش-1بي)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.

وكان ترامب فرض الشهر الماضي رسوما جمركية عقابية قدرها 25 بالمئة على الواردات الهندية اعتبارا من 27 أغسطس الماضي، مما رفع الرسوم الجمركية الإجمالية إلى 50 بالمئة.