متظاهرون مناهضون للهجرة يشتبكون مع الشرطة في هولندا

اشتبك متظاهرون مناهضون للهجرة في مدينة لاهاي، السبت، مع الشرطة الهولندية التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية، نقلاً عن الشرطة، أن نحو 1500 شخص تجمعوا على طريق سريع يعبر المدينة، حيث واجهوا قوات الأمن في موقع الحادث.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالزجاجات والحجارة، بينما أُحرقت سيارة شرطة. كما استهدف المتظاهرون مكاتب حزب يسار الوسط (D66)، التي حُطمت نوافذها.

وأفادت الوكالة أن الشرطة اعتقلت عددًا غير محدد من الأشخاص.

وكتب روب جيتن زعيم حزب D66، على موقع "إكس" للتواصل الاتماعي "ابتعدوا عن الأحزاب السياسية".

وأضاف "إذا كنتم تعتقدون أنكم قادرون على ترهيبنا، فحظكم عاثر. لن نسمح أبدًا لمثيري الشغب المتطرفين بسلب بلدنا الجميل".

ولم يكن أحد موجودًا في مكاتب حزب D66 وقت الاحتجاجات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء عن مسؤولين في الحزب.