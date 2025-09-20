الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كاليفورنيا تمنع ضباط إنفاذ القانون من ارتداء قناع أثناء بعض العمليات

ضابطا إنفاذ قانون يضعان أقنعة خلال توقيف مهاجر
21 سبتمبر 2025 00:47

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم، قانونا يحظر على معظم ضباط إنفاذ القانون ارتداء الأقنعة أثناء بعض العمليات.
يأتي الحظر استجابة مباشرة من ولاية كاليفورنيا لسلسلة المداهمات الأخيرة التي نفذتها سلطات الهجرة في لوس أنجلوس، حيث ارتدى عملاء اتحاديون أقنعة أثناء تنفيذ اعتقالات جماعية.
وأثارت هذه المداهمات احتجاجات استمرت عدة أيام في أنحاء المدينة، وأعقبها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية في المنطقة لكن لا يزال من غير الواضح كيف، أو ما إذا كانت، الولاية ستتمكن من فرض الحظر على العملاء الاتحاديين الذين ينفذون تلك المداهمات.
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي إن هذا الحظر لن يؤدي إلا إلى تعريض الضباط للخطر.
وقالت الوزارة إنها أرسلت، يوم الجمعة، رسائل إلى ممثلي الادعاء في ولايات كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك لتجديد التعليمات السابقة بضرورة التزام الولايات، التي يقودها الديمقراطيون، بالاحتجازات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بحق "المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ضمن نطاق سلطتهم القضائية". وأضافت الوزارة، في بيان السبت، أنها ستلجأ إلى "جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا التعطيل غير الحكيم وغير المسؤول" إذا فشلت تلك الولايات في الامتثال.

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات تجتاح بلدة تاريخية في كاليفورنيا
عمر الجابري يحصد 4 جوائز دولية في «وادي السيليكون»
المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
ولاية كاليفورنيا
جافين نيوسوم
إنفاذ القانون
الأقنعة
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©