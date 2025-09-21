الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إطلاق نار في نيو هامبشاير الأميركية يسفر عن إصابة عدة أشخاص

أرشيفية
21 سبتمبر 2025 08:41

 قالت السلطات الأميركية، إن مسلحاً أطلق النار داخل ناد ريفي بولاية نيو هامبشاير مساء أمس بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال المدعي العام جون فورميلا، ورئيس شرطة ناشوا، كيفن رورك، إن الشخص الذي لقي حتفه في نادي "سكاي ميدو" الريفي في ناشوا كان ذكرا بالغا.

وأضافت السلطات أن المشتبه به، الذي تم احتجازه في مكان الحادث، كان أيضا ذكراً بالغاً، وأن التقارير السابقة عن مسلحين اثنين كانت خاطئة.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أي خطر آخر على المواطنين، ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وأظهر مقطع فيديو جوي بثته محطة "دبليو إم يو آر" التليفزيونية توافد العديد من أعضاء فرق الطوارئ على موقع الحادث.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 45 ميلاً (70 كيلومتراً) شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
إطلاق نار
