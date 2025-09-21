الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ثوران بركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

ثوران بركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا
21 سبتمبر 2025 13:33

ذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، أن بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يقع في منطقة وولانجيتانج ثار ثلاث مرات صباح اليوم الأحد.

وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، التابع لوزارة الطاقة والموارد المعدنية إن ثوران البركان وقع في الساعة السابعة و22 دقيقة صباحاً والثامنة و23 دقيقة صباحاً والتاسعة ودقيقة واحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.


ومازال جبل ليوتوبي لاكي-لاكي عند مستوى التأهب الرابع وهو الأعلى في مقياس الزلازل في إندونيسيا المكون من أربعة مستويات.

وحذرت السلطات السكان والزوار بتجنب جميع الأنشطة ضمن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات.

المصدر: وكالات
ثوران بركان
إندونيسيا
