الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يتضامن مع قطاع غزة

البابا ليو الرابع عشر يلوح بيده للجماهير
21 سبتمبر 2025 16:18

أعرب البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، عن تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن "لا مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام"، في ختام صلاة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
وخاطبَ البابا ممثلي جمعيات كاثوليكية ناشطة تضامنا مع غزة تجمعوا في ساحة القديس بطرس، مثمّنا "المبادرات (...) الكثيرة التي تُعبر في الكنيسة كلها عن القرب من الأخوة والأخوات الذين يعانون في تلك الأرض المتألمة".
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين "أكرر هنا معكم ومع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة: لا مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام"، مشددا على أن "الشعوب بحاجة إلى السلام".
ووسعت إسرائيل، هذا الأسبوع، هجومها البري على مدينة غزة.
وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا، بحركة نزوح واسعة من المدينة.

أخبار ذات صلة
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
المصدر: آ ف ب
بابا الفاتيكان
البابا ليو الرابع عشر
قطاع غزة
غزة
حرب غزة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©