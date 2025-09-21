الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تحسن حركة مطارات أوروبية إثر خلل سببه هجوم سيبراني

طوابير المسافرين في مطار هيثرو في لندن
21 سبتمبر 2025 16:40

تحسّنت الحركة في مطارات أوروبية عدة، اليوم الأحد، بما فيها لندن وبرلين ودبلن، غداة هجوم إلكتروني استهدف برنامجا لتسجيل المسافرين.
في المقابل، بقي الاضطراب سائدا في بروكسل حيث ألغيت 45 رحلة من أصل 257 مغادرة، بينما راوحت التأخيرات بين "30 و90 دقيقة"، حسب ما ذكرت متحدثة باسم مطار العاصمة البلجيكية.
إلا أنها رأت أن هذا الوضع قابل للتعامل معه "بفضل هذه الإلغاءات واستعدادات الشركاء".
وأفاد مطار هيثرو في العصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، بأن "الغالبية العظمى من الرحلات" بقيت قائمة بفضل التعاون مع الشركات. والأمر سيان في دبلن حيث توقع المطار أن يعمل بشكل طبيعي اليوم.
بدوره، أكد مطار برلين أن عملياته تسير "بسلاسة ودون أي مشاكل"، مشددا على أن "كل شركاء المطار، وشركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية باتوا الآن متكيفين مع الوضع".
مع ذلك، طلبت المطارات من المسافرين التواصل مع شركاتهم والحضور مبكرا قبل الموعد المحدد للرحلات.
وسبب الاضطرابات هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة "كولينز أيروسبايس" لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة لإنجاز معاملتهم.
وقالت الشركة، في بيان مقتضب "أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة"، مضيفة أنّ التأثير "يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة".
ولم تكشف تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.
وقال مطار بروكسل إن الهجوم وقع مساء الجمعة، ما أثّر على جدول الرحلات وأدى إلى تأخير بعضها وإلغاء بعض آخر، وأوجب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

المصدر: وكالات
