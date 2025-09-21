الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
باكستان: قوات الأمن تقتل 7 مسلحين

عنصر من الجيش الباكستاني
21 سبتمبر 2025 16:57

ذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قتلت سبعة مسلحين، خلال عملية استخباراتية في مقاطعة "كولاتشي" في منطقة "ديرا إسماعيل خان" بإقليم "خيبر باختونخوا".
وطبقا لإدارة العلاقات العامة المشتركة، فقد نفّذت عملية تفتيش أمس السبت، بناء على معلومات تفيد بوجود إرهابيين، حسب ما نقلته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.
وأضافت الإدارة "خلال تنفيذ العملية، اشتبكت قواتنا بشكل فعال" مع المسلحين و"نتيجة لذلك، قتل سبعة من بينهم اثنان من الانتحاريين".
وتابعت أن عمليات التطهير تجرى للقضاء على أي إرهابيين آخرين، مؤكدة مجددا أن قوات الأمن الباكستانية مصرة على القضاء على خطر الإرهاب من البلاد.

المصدر: د ب أ
