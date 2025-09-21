دول غربية تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها رسميا بدولة فلسطين فيما يتوقع أن تحذو دول أخرى حوذها في الأيام المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال ستارمر، في كلمة مصوّرة نشرت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين".

في وقت متزامن، صدر إعلان مماثل من رئيس الحكومة الكندية مارك كارني ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي

وقال رئيس كارني إن كندا تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وأضاف في بيان "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل وترى كندا هذا الإجراء جزءا من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن "هذا الاعتراف ليس حلا سحريا. لكنه ينسجم تماما مع مبادئ تقرير المصير والحقوق الأساسية للفرد المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة، والسياسات التي تدعو كندا إلى تبنّيها منذ أجيال".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي، في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج، أن أستراليا تعترف، إلى جانب كندا وبريطانيا، بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

جاء إعلان هذه الدول عشية قمة في الأمم المتحدة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول بينها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.