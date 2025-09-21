الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وفد من الكونغرس الأميركي يزور الصين

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يصافح النائب الديمقراطي آدم سميث
21 سبتمبر 2025 19:23

قالت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي لرئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ إن أكبر اقتصادين في العالم بحاجة إلى تعزيز التعاون بينهما و"كسر الجمود" في ظل سعي القوتين العظميين إلى دعم استقرار العلاقات.
كانت الزيارة النادرة إلى بكين، اليوم الأحد، هي الأولى لوفد من مجلس النواب إلى الصين منذ عام 2019. وتوقفت زيارات مجلس النواب الأمريكي الرسمية للصين في عام 2020.
وجاءت الزيارة، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. ويضم الوفد نوابا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ووفقا لبيان أرسلته السفارة الأميركية في الصين إلى ممثل لوسائل الإعلام، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن من شأن زيارة "كسر الجمود" أن تعزز العلاقات الثنائية.
ويرأس الوفد الأميركي النائب الديمقراطي آدم سميث. وهو رئيس سابق وكبير الديمقراطيين الحاليين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، التي تشرف على وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
وقال سميث مخاطبا لي "علينا أن ندرك أن على الصين والولايات المتحدة بذل جهود لتعزيز العلاقات (الثنائية)... والعمل على ألا تكون زيارات مجلس النواب الأميركي (للصين) على فترات متباعدة تصل لنحو ست أو سبع سنوات".
وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من هذا النوع من تبادل الزيارات ونأمل، كما ذكرت، أن ينكسر هذا الجمود".

المصدر: وكالات
