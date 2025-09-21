الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يدلي بتصريح حول الدفاع عن بولندا ودول البلطيق

طائرة عسكرية فوق بحر البلطيق
21 سبتمبر 2025 20:26

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل.
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال وجود تصعيد، قال ترامب للصحافيين "نعم سأفعل، سأفعل".
وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن ثلاث طائرات مقاتلة انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.
وقال ترامب، اليوم من البيت الأبيض "نحن لا نحب هذا".
وأرسلت إيطاليا التي تتولى، منذ أغسطس الماضي مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار حلف شمال الأطلسي، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرات.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أسقطت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرات بعدما خرقت الأجواء البولندية.

