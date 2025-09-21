الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية: قضية فلسطين على رأس أولوياتنا

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
22 سبتمبر 2025 01:44

الرياض (وكالات) 

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات المملكة في المحافل كافة، مجدداً تأكيد مواقف بلاده نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، الدولية. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بن فرحان قوله أمس، إن بلاده ستبذل كافة جهودها لتحقيق حل عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام. وفي السياق ذاته، أكد الوزير السعودي، مشاركة المملكة هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل. 
وأمس الأول، تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله الاستعداد لمؤتمر حل الدولتين خلال القمة التي ستعقد يوم 22 سبتمبر 2025. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ولي العهد استعرض مع ماكرون نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة العربية السعودية مع فرنسا.
وأضافت «واس» أنه تم خلال الاتصال الإشارة إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدما نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

فلسطين
فيصل بن فرحان
نيويورك
الأمم المتحدة
السعودية
