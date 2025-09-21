بنغلادش تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات حمى الضنك

أبلغ مسؤولو الصحة في بنغلادش، اليوم الأحد، عن أكبر حصيلة يومية في كل من الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بمرض حمى الضنك هذا العام.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية إن 12 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ونقل 740 مريضا جديدا إلى المستشفيات بسبب العدوى التي ينقلها البعوض.

وأودت حمى الضنك بحياة ما لا يقل عن 179 شخصا هذا العام وأصابت ما يقرب من 42 ألفا في جميع أنحاء بنغلادش.

وأعراض حمى الضنك هي الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم ‫وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي، الذي ‫يغطي مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى تورم العقد الليمفاوية.

وتتفاقم الأزمة هذا العام بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس شيكونجونيا الذي نادرا ما يسبب الوفاة على عكس حمى الضنك، ولكنه غالبا ما يسبب للمرضى آلاما شديدة في المفاصل وضعفا مزمنا.

وشهد عام 2023 أكبر تفش لحمى الضنك في بنغلادش، حين أودت بحياة 1705 أشخاص وأصابت أكثر من 321 ألفا آخرين.