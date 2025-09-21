مطار برلين يتوقع تأخيرا في الرحلات الاثنين

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أنه يتوقع من جديد حدوث تأخيرات طويلة ومشاكل إضافية خلال رحلات غد الاثنين بسبب استمرار تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع على عدة مطارات أوروبية أمس السبت.

وفي تصريحات صحفية، قال متحدث باسم المطار إن من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين غدا نحو 95 ألف شخص، أي أكثر بكثير من العدد المعتاد في يوم اثنين عادي، والذي يتراوح بين 75 ألف و85 ألف شخص. وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصلاح الأعطال التقنية في تسجيل الدخول وتسليم الأمتعة. وأردف "لا يوجد، حتى الآن، أي رفع لحالة الإنذار".

كانت أربعة مطارات أوروبية أبلغت، أمس السبت، عن حدوث مشكلات في خدمة الركاب بسبب الهجوم الإلكتروني على شركة تقدم خدمات أنظمة تسجيل الركاب للمطارات المتضررة وهي مطار برلين ومطار بروكسل ومطار دبلن ومطار لندن هيثرو، بحسب ما أعلنت منظمة "يوروكونترول" المعنية بسلامة الطيران. وكان الهجوم الإلكتروني استهدف شركة "كولينز ايروسبيس" التي أكدت تعرضها لـ"عطل ناجم عن هجوم سيبراني".

واضطر الموظفون في مطار برلين إلى استخدام قوائم ورقية وأقلام بدلا من الحواسيب لتسجيل المسافرين، كما تأخرت عملية تسليم الأمتعة حيث لم يتسلم بعض الركاب الذين قدموا أمس السبت، أمتعتهم إلا اليوم الأحد.