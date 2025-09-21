الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل

عواصم (الاتحاد، وكالات)



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت، تزامناً مع إعلان العديد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ونحن مقبلون على جولة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك أن هذا الاعتراف يعزز حل الدولتين عبر إضفاء الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإحياء المفاوضات بشأنها، كما يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال أو واقع الدولة الواحدة».

وأضاف معاليه: «تبقى رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت».

وأعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس، اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدة أن الاعتراف يأتي انطلاقاً من التزام راسخ بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، واعترافاً بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة خاصة به.

وانضمت الدول الأربع في قرارها إلى نحو 140 دولة أخرى تدعم أيضاً تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل عن الأراضي التي تحتلها إسرائيل. ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى، منها فرنسا، حذو بريطانيا هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، في بيان مصور، اعتراف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين، وذلك بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال ستارمر في إعلانه: إن هذه الخطوة تأتي لإحياء أمل السلام وحل الدولتين، مشيراً إلى أن اللحظة قد حانت لاتخاذ هذا القرار من أجل تحقيق رؤية تقوم على وجود إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاعتراف ليس مكافأة لـ«حماس»، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون لـ«حماس» أي دور في مستقبل فلسطين، سواء في الحكومة أو الأمن.

وفي ختام بيانه، جدد ستارمر دعوته للإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، مؤكداً أن العودة إلى مسار حل الدولتين هي أفضل أمل للسلام والأمن لجميع الأطراف.

وأعلنت أستراليا اعترافها الرسمي بفلسطين كدولة ذات سيادة، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية. وصدر الإعلان في بيان مشترك، أمس، عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف يأتي انطلاقاً من التزام أستراليا الراسخ بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، واعترافاً بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة خاصة به.

وربط البيان الأسترالي الخطوات الدبلوماسية المستقبلية بمدى تقدم السلطة الفلسطينية في تنفيذ تعهداتها بالإصلاح، والتي تشمل إجراء انتخابات ديمقراطية وإصلاحات في الحوكمة.

كما شدد البيان على أنه يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين، مجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

كما أعلن مارك كارني، رئيس الحكومة الكندية، أمس، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين؛ بهدف الحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين، الذي أكد أنه تضاءل بشكل خطير.

وأكد كارني في بيان التزام أوتاوا بدعم جهود تحقيق حل الدولتين، والاستعداد للعمل بشراكة من أجل تحقيق مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وأشار إلى أن الاعتراف يأتي مع التزامات قدمتها السلطة الفلسطينية لكندا بشأن إصلاحات جوهرية، وإجراء انتخابات عام 2026.

كما أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، أمس، اعتراف بلاده بدولة فلسطينية، مؤكداً أن بلاده تؤيد حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.

من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً: إنه «سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار».

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين يمثل قرارات شجاعة منسجمة مع القانون الدولي، داعية الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للمبادرة لاتخاذ هذه الخطوة.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالخطوة، مؤكداً أنها تمثل «تطوراً تاريخياً مهماً» نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، مشيداً في بيان، بالمواقف الشجاعة التي تعكس التزاماً صادقاً بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالخطوة، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع الإرادة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتعقيباً على قرارات ودعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه «لن تكون هناك دولة فلسطينية»، وإن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مشدداً على أن إسرائيل مستمرة بديناميكية قوية في غزة لتحقيق الحسم النهائي والقضاء على حركة حماس.