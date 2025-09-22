الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب: مردوك وإليسون وديل في قلب صفقة "تيك توك"

22 سبتمبر 2025 08:55

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبرنامج (ذا صنداي بريفنج) على قناة (فوكس نيوز) إن لاكلان مردوك ولاري إليسون ومايكل ديل بين كبار رجال الأعمال المشاركين في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدماً في اتفاق يلزم نقل أصول تيك توك الأميركية إلى ملاك أميركيين من شركة (بايت دانس) الصينية.
ومن شأن المستثمرين المقترحين منح حلفاء ترامب في الشركات الأمريكية نفوذاً على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية واسعة ويبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليوناً ويساعد في تشكيل الخطاب العام عن السياسة والثقافة.

وأشاد ترامب بالمجموعة في مقابلة مع ذا صنداي بريفنج، واصفاً إياهم بالأشخاص البارزين و"الوطنيين الأميركيين".
وقال ترامب "أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد حقاً"، ونسب الفضل إلى تيك توك في المساعدة في ترسيخ دعمه بين الناخبين الشبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: وكالات
تيك توك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
