الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "راجاسا" يشل حركة النقل في "تايوان الصينية"

أرشيفية
22 سبتمبر 2025 10:19

تسبب إعصار راجاسا في تعطيل حركة النقل الداخلي بتايوان الصينية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الجزر النائية بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الاثنين، بأن قد تم تعليق 88 من خدمات العبارات التي تتحرك في 13 مساراً، بحسب ما أعلنته شركات النقل المحلية وسلطات النقل.

أخبار ذات صلة
إعصار "راجاسا" يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا
الصين تتأهب لإعصار "راغاسا".. وتعطيل الأنشطة في 10 مدن


وعلى صعيد متصل، أعلنت شركتا "يو إن آي إيروايز" و"ماندرين إيرلاينز" إلغاء جميع الرحلات التي كانت مقررة بعد الساعة 12 ظهراً بين "تايوان الصينية" والجزر الساحلية، بينما تم تعليق الرحلات الجوية إلى هوالين وتايتونج في شرق "تايوان الصينية" طوال اليوم. نصحت الشركتان المسافرين بالتحقق من التحديثات عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطار.

المصدر: وكالات
إعصار
تايوان الصين
آخر الأخبار
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
الرياضة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
اليوم 15:28
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©