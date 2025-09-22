الاتحاد الأوروبي: هجوم ببرنامج فدية وراء أعطال المطارات الأوروبية

كشفت وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن الأعطال التي أصابت أنظمة تسجيل الوصول الآلي في عدد من المطارات الأوروبية ناجمة عن هجوم إلكتروني ببرنامج فدية استهدف طرفاً ثالثاً يقدم خدمات تقنية.

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه تم تحديد نوع برنامج الفدية، وأن أجهزة إنفاذ القانون تشارك في التحقيق بشكل مكثف، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد حجم التأثير بدقة والجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات في خدمات تسجيل الوصول الآلي، الأمر الذي يتسبب في ازدحام داخل صالات المسافرين وتأخيرات لعدد من الرحلات الجوية.

وأكدت بعض شركات الطيران، أنها لجأت إلى الاعتماد على الإجراءات اليدوية لضمان استمرار حركة السفر، فيما تعمل فرق تقنية متخصصة على إعادة الأنظمة المتضررة إلى الخدمة بشكل تدريجي.

وتعد برامج "الفدية" من أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية، حيث يقوم القراصنة باختراق الأنظمة المستهدفة وتشفير بياناتها، ثم يطلبون فدية مالية، عادة بعملة مشفرة، مقابل فك التشفير وإعادة تشغيل الأنظمة، فيما ازدادت الهجمات التي تستهدف قطاعات حيوية مثل النقل الجوي والمستشفيات وشركات الخدمات اللوجستية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن قدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود أمام مثل هذه التهديدات، خلال السنوات الأخيرة.

من جهتها، أكدت وكالة أنباء النمسا /اينيزا/ أن الحادث يبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة مثل هذه التهديدات المتنامية، مشددة على أن التحقيقات ستستمر حتى تحديد الثغرات التي استغلها المهاجمون واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

ويأتي هذا الحادث ليعزز المخاوف من أن قطاع الطيران، باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة والسفر العالميين، أصبح هدفاً متزايداً للقراصنة، ما يفرض على الحكومات والشركات الاستثمار بشكل أكبر في أنظمة الأمن السيبراني.