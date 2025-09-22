الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: هجوم ببرنامج فدية وراء أعطال المطارات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي: هجوم ببرنامج فدية وراء أعطال المطارات الأوروبية
22 سبتمبر 2025 14:12

كشفت وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن الأعطال التي أصابت أنظمة تسجيل الوصول الآلي في عدد من المطارات الأوروبية ناجمة عن هجوم إلكتروني ببرنامج فدية استهدف طرفاً ثالثاً يقدم خدمات تقنية.

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه تم تحديد نوع برنامج الفدية، وأن أجهزة إنفاذ القانون تشارك في التحقيق بشكل مكثف، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد حجم التأثير بدقة والجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات في خدمات تسجيل الوصول الآلي، الأمر الذي يتسبب في ازدحام داخل صالات المسافرين وتأخيرات لعدد من الرحلات الجوية.

وأكدت بعض شركات الطيران، أنها لجأت إلى الاعتماد على الإجراءات اليدوية لضمان استمرار حركة السفر، فيما تعمل فرق تقنية متخصصة على إعادة الأنظمة المتضررة إلى الخدمة بشكل تدريجي.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالسودان
«أسبيدس» تُؤمن مرور 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر

وتعد برامج "الفدية" من أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية، حيث يقوم القراصنة باختراق الأنظمة المستهدفة وتشفير بياناتها، ثم يطلبون فدية مالية، عادة بعملة مشفرة، مقابل فك التشفير وإعادة تشغيل الأنظمة، فيما ازدادت الهجمات التي تستهدف قطاعات حيوية مثل النقل الجوي والمستشفيات وشركات الخدمات اللوجستية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن قدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود أمام مثل هذه التهديدات، خلال السنوات الأخيرة.

من جهتها، أكدت وكالة أنباء النمسا /اينيزا/ أن الحادث يبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة مثل هذه التهديدات المتنامية، مشددة على أن التحقيقات ستستمر حتى تحديد الثغرات التي استغلها المهاجمون واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

ويأتي هذا الحادث ليعزز المخاوف من أن قطاع الطيران، باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة والسفر العالميين، أصبح هدفاً متزايداً للقراصنة، ما يفرض على الحكومات والشركات الاستثمار بشكل أكبر في أنظمة الأمن السيبراني.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
المطارات
أوروبا
هجوم الكتروني
آخر الأخبار
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
الرياضة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
اليوم 15:28
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©