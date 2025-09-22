الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يقدم مقترحا يتعلق بمعاهدة نزع السلاح النووي

بوتين خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس
22 سبتمبر 2025 16:46

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تمديد معاهدة "نيو ستارت" سنة إضافية، علما أن صلاحية معاهدة نزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010 تنتهي في 5 فبراير 2026.
وقال بوتين، خلال اجتماع نقله التلفزيون، إن "روسيا مستعدة، بعد الخامس من فبراير 2026، لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت".
وأضاف "بعد ذلك، وبناءً على تحليل الوضع، سنتخذ قرارا بشأن الحفاظ لاحقا على هذه القيود الطوعية". 
وأوضح الرئيس الروسي "نعتقد أن هذا الإجراء لن يكون ممكنا إلا إذا تصرفت الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولم تتخذ تدابير تقوض أو تنتهك المستوى الحالي لقدرات الردع". 
وتتيح المعاهدة، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن، لكل طرف نشر 1550 رأسا حربية هجومية استراتيجية، وتنص على آلية للتحقق رغم توقيفها منذ أن علقت موسكو مشاركتها قبل عامين.
انسحبت الولايات المتحدة، من جانبها، في 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أُبرمت في 1987 مع روسيا.

المصدر: وكالات
