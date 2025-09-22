الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زعيم كوريا الشمالية يضع شروطا لإجراء مباحثات مع أميركا

كيم جونغ أون يلقي كلمة أمام اجتماع برلماني
22 سبتمبر 2025 19:53

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لكنه وضع شروطا لذلك.
وأوضح كيم، خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، أن بيونغ يانغ مستعدة للتحاور مع واشنطن إذا تخلت الأخيرة عن مخاوفها "الجوفاء" بنزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه حظي بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين.
وأضاف كيم "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".
وقال "لن نتخلى عن أسلحتنا النووية مطلقا.. ولن يكون هناك مفاوضات الآن أو لاحقا، بشأن مقايضة أي شيء مع الدول العدائية مقابل رفع العقوبات".  
واستطرد قائلا "إنني شخصيا، لا يزال لدي ذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي ترامب".
وقال زعيم كوريا الشمالية، متطرقا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبدا، مؤكدا أن الشمال لن يسعى أبدا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.
جاءت تصريحات كيم فيما غادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن يتحدث عن التوترات النووية في شبه الجزيرة الكورية ودعوة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المحادثات، طبقا لوكالة "أسوشيتد برس". 

