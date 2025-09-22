أميركا تتعهد بالدفاع عن "أراضي الناتو"

تعهّد مايك والتز مندوب واشنطن الجديد لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بـ"الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو" في خطاب ألقاه أثناء اجتماع طارئ لبحث خرق مقاتلات المجال الجوي لإستونيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأفاد والتز "كما قلنا قبل تسعة أيام، تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي. أرغب في انتهاز هذه الفرصة الأولى لتكرار وتأكيد أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن كل شبر من أراضي الناتو".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال وجود تصعيد، قال ترامب للصحافيين "نعم سأفعل، سأفعل".

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن ثلاث طائرات مقاتلة انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.

وقال ترامب "نحن لا نحب هذا".

ونفت روسيا أن تكون طائراتها المقاتلة اخترقت المجال الجوي لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.