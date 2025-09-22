روسيا: اتهامات «الناتو» بانتهاك الأجواء «لا أساس لها»

كييف (وكالات)

نفت روسيا، أمس، الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك طائرات تابعة لها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وحذّرت من أن الدول التي توجه اتهامات مماثلة تخاطر «بتصعيد التوترات».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نعتبر هذه التصريحات لا أساس لها، وهي استمرار لسياسة تصعيد التوترات وإثارة أجواء المواجهة».

والجمعة، اخترقت ثلاث طائرات روسية المجال الجوي الإستوني حيث حلّقت لمدة 12 دقيقة، ما أثار احتجاجات من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ضد الاستفزاز الروسي الجديد، بينما نفت موسكو أي انتهاك. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الـ32 الأعضاء في الناتو صباح اليوم في بروكسل، بناء على طلب إستونيا لمناقشة هذه الأحداث.

في الأثناء، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن قصف على المناطق المدنية في بلديهما، أمس، وذلك قبل أسبوع حافل بالدبلوماسية بانتظار مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي الحرب الممتدة على مدار أكثر من ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي الاجتماع السنوي رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعتزم حشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف النزاع الروسي الأوكراني.

وذكر زيلينسكي عبر تطبيق «تليجرام» في وقت متأخر من أمس، «الجدول ممتلئ بالفعل بنحو 24 اجتماعاً مع قادة من مختلف الدول على مستوى العالم». وقال إن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1500 طائرة مسيّرة و1280 قنبلة انزلاقية و50 صاروخاً من أنواع مختلفة على أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قصفت سبع طائرات روسية على الأقل مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا ليلاً، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بحسب رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف.

في المقابل، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، إن هجوماً نفذته أوكرانيا بالطائرات المسيّرة على منطقة منتجعات بشبه الجزيرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم، حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً باستخدام طائرات مسيّرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار».

وفي منطقة بيلجورود الروسية الحدودية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرين بهجمات نفذتها المسيّرات الأوكرانية أمس، بحسب الحاكم الإقليمي فياشيسلاف جلادكوف.

وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية أسقطت 114 مسيّرة أوكرانية في وقت مبكر من أمس، فوق العديد من المناطق الروسية.