الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحر يقتل 60 ألف أوروبي في 2024

لافتة تشير إلى درجة الحرارة في روما (أ ف ب)
23 سبتمبر 2025 01:15

باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
غزة.. خروج مستشفيين عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
تزايد الدعم العالمي لإقامة دولة فلسطينية

توفي أكثر من 60 ألف شخص جراء الحر في أوروبا خلال صيف العام الماضي الذي سجّل درجات حرارة قياسية، وفق ما أفادت دراسة مهمة أمس، في تحذير جديد من التأثير الهائل لتغيّر المناخ على القارة.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل أسرع بمرّتين من المعدل العالمي، أشار الباحثون، ومقرهم في إسبانيا، إلى أن وضع نظام تحذير من الطوارئ يمكن أن يساعد في تحذير الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً المسنّين، قبيل موجات الحر الخطيرة.
وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» بأن أوروبا شهدت صيفاً قاتلاً بشكل استثنائي في 2024 مع أكثر من 60 ألف وفاة مرتبطة بالحر، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات على مدى مواسم الصيف الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 181 ألفاً.
وتوصل الباحثون في «معهد برشلونة للصحة العالمية» إلى هذا الرقم عبر تحليل بيانات الوفيات في مناطق في 32 بلداً أوروبياً شملت 539 مليون نسمة.
وقدّرت الدراسة حصيلة قتلى صيف العام الماضي الذي كان الأكثر حراً في تاريخ أوروبا والعالم منذ بدء تسجيل البيانات بـ62775 شخصاً.
ويعتبر هذا العدد أعلى بنسبة 25% من العدد المسجّل في صيف 2023 والبالغ 50798 شخصاً، بحسب أرقام الدراسة التي تمّت مراجعتها مؤخراً.

الحر في أوروبا
الحرب في غزة
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
موجات الحر
موجات الحرارة
آخر الأخبار
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
الرياضة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
اليوم 15:28
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©