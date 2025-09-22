الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا تكافح لإخماد حرائق اللاذقية

جانب من حرائق الغابات في اللاذقية - أرشيفية
23 سبتمبر 2025 01:14

دمشق (وكالات) 

أخبار ذات صلة
اندلاع حرائق غابات جديدة في البرتغال وإسبانيا
حرائق الغابات تؤثر على جودة الهواء حتى في مناطق بعيدة

تكافح فرق الإطفاء السورية لإخماد حرائق كبيرة اندلعت في غابات ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وقال الدفاع المدني السوري، في بيان نشره، أمس، على صفحته بموقع فيسبوك: «تكافح فرق الإطفاء الحريقين الحراجيين الكبيرين المندلعين في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة، وترتياح بالقرب من بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمال شرقي». 
وأضاف أن ذلك يأتي وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان.
بدورها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية: «أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا بريف المحافظة». 
ولفت إلى أن وعورة المنطقة ووجود الألغام يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران، مؤكداً أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.

اللاذقية
مدينة اللاذقية
فرق الإطفاء
إخماد حريق
حرائق الغابات
حرائق غابات
آخر الأخبار
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
الرياضة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
اليوم 15:28
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©