الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين: ضرورة إنهاء الصراع وبناء السلام الدائم في غزة

فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
23 سبتمبر 2025 01:14

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
إعصار "راجاسا" يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا
عبدالله بن زايد يقود وفد الدولة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين

جددت الصين، أمس، تأكيد ضرورة إنهاء الصراع وبناء السلام الدائم في قطاع غزة، معتبرةً أن تلك هي التطلعات المشتركة لشعوب الشرق الأوسط والشغل الشاغل للمجتمع الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، أن «غزة ملك للفلسطينيين وأرض لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، مشدداً على ضرورة الدفع لإيقاف شامل لإطلاق النار والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأشار إلى أهمية الالتزام الراسخ بحل الدولتين وحشد المزيد من التوافق الدولي ورفض أي إجراء أحادي يقوض هذا الحل، داعياً الدول التي لها تأثير خاص على إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بشكل جاد.
وأضاف أنه يجب تنفيذ مبدأ «الفلسطينيون يحكمون بلادهم» على أرض الواقع واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وصيانة حقوقه المشروعة عند وضع أي ترتيبات متعلقة بالحكم وإعادة الإعمار لما بعد الحرب.
وأكد جياكون استعداد بكين للعمل مع المجتمع الدولي لإيقاف القتال في غزة ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية وبذل جهود حثيثة لإيجاد حل شامل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت، لافتاً إلى أن القوة لن تولد السلام والعنف لن يجلب الأمان.

الصين
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
الرياضة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
اليوم 15:28
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©